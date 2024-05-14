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Путин посетит Китай с государственным визитом 16–17 мая — Кремль

10:20 14.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин 16–17 мая посетит с государственным визитом Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«По приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина президент Российской Федерации Владимир Путин 16–17 мая 2024 г. посетит с государственным визитом Китайскую Народную Республику в качестве своей первой зарубежной поездки после вступления в должность», — говорится в сообщении.

Посещение КНР станет первой зарубежной поездкой Путина после его переизбрания на пост президента России и, как ранее сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков, станет «ответным шагом на первый официальный визит председателя [КНР] Си Цзиньпина, который был осуществлен в прошлом году тоже после соответствующих выборов». Согласно дипломатическому протоколу, статус государственного является наивысшим в градации зарубежных визитов. Москву и Пекин связывают узы всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, при этом Путин и Си Цзиньпин поддерживают не только регулярные рабочие контакты, но и личные дружеские отношения.

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