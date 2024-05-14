Путин подписал указы о назначениях в Администрации президента

11:05 Источник: НГ-Online

Президентподписал ряд указов, касающихся назначений в Администрации президента России.сохранил пост руководителя администрации, первые замытакже остались на своих местах.продолжит руководить пресс-службой президента в ранге заместителя главы администрации.повышен в должности с помощника президента до замглавы АП.Экс-глава Совбезастал помощником президента. Также помощником президента назначен, который покинет пост губернатора Тульской области., работавший помощником президента РФ, стал советником главы государства и спецпредставителем по международному сотрудничеству в сфере транспорта.Все полномочные представители президента в федеральных округах переназначены на свои должности.[обновлено 11:22]

Юрий Ушаков, Владимир Мединский, Дмитрий Миронов, Андрей Фурсенко сохранили посты помощников главы государства. Руслан Эдельгериев, ранее работавший советником главы государства, стал его помощником.

Лариса Брычева назначена помощником президента — начальником государственно-правового управления президента, Дмитрий Калимулин — помощником президента — начальником референтуры главы государства, Дмитрий Шальков — помощником президента — начальником контрольного управления президента.



Депутат Госдумы Елена Ямпольская назначена советником президента. Глава совета по правам человека Валерий Фадеев остался советником президента, как и Антон Кобяков.

Должности советников президента потеряли Владимир Толстой и Александра Левицкая.