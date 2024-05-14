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НОВОСТИ

Путин подписал указы о назначениях в Администрации президента

11:05 14.05.2024 Источник: НГ-Online

Президент Владимир Путин подписал ряд указов, касающихся назначений в Администрации президента России. Антон Вайно сохранил пост руководителя администрации, первые замы Сергей Кириенко и Алексей Громов также остались на своих местах. Дмитрий Песков продолжит руководить пресс-службой президента в ранге заместителя главы администрации. Максим Орешкин повышен в должности с помощника президента до замглавы АП.

Экс-глава Совбеза Николай Патрушев стал помощником президента. Также помощником президента назначен Алексей Дюмин, который покинет пост губернатора Тульской области. 

Игорь Левитин, работавший помощником президента РФ, стал советником главы государства и спецпредставителем по международному сотрудничеству в сфере транспорта.

Все полномочные представители президента в федеральных округах переназначены на свои должности.

[обновлено 11:22]

Юрий Ушаков, Владимир Мединский, Дмитрий Миронов, Андрей Фурсенко  сохранили посты помощников главы государства. Руслан Эдельгериев, ранее работавший советником главы государства, стал его помощником.

Лариса Брычева назначена помощником президента — начальником государственно-правового управления президента, Дмитрий Калимулин — помощником президента — начальником референтуры главы государства, Дмитрий Шальков — помощником президента — начальником контрольного управления президента.

Депутат Госдумы Елена Ямпольская назначена советником президента. Глава совета по правам человека Валерий Фадеев остался советником президента, как и Антон Кобяков.

Должности советников президента потеряли Владимир Толстой и Александра Левицкая

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