План-перехват объявлен в Харьковской области из-за массового бегства ВСУ — Марочко

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

План-перехват объявлен в Харьковской области из-за массового бегства военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) из зоны активных боевых действий. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, на всех основных дорогах в области установили усиленные мобильные блокпосты.

«В связи с массовым бегством военнослужащих из зоны активных боевых действий силовым блоком по запросу оборонного ведомства Украины объявлен план-перехват в Харьковской области. На всех основных дорогах установлены мобильные блокпосты, которые усилили бронетехникой и вооруженными людьми без опознавательных знаков», — сказал он со ссылкой на собственные источники.

Марочко добавил, что сотрудники МВД и Службы безопасности Украины «проверяют у всех документы и досматривают автотранспорт», из-за этого на многих участках образовались «километровые пробки».