0
0
39
НОВОСТИ

План-перехват объявлен в Харьковской области из-за массового бегства ВСУ — Марочко

11:20 14.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

План-перехват объявлен в Харьковской области из-за массового бегства военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) из зоны активных боевых действий. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, на всех основных дорогах в области установили усиленные мобильные блокпосты.

«В связи с массовым бегством военнослужащих из зоны активных боевых действий силовым блоком по запросу оборонного ведомства Украины объявлен план-перехват в Харьковской области. На всех основных дорогах установлены мобильные блокпосты, которые усилили бронетехникой и вооруженными людьми без опознавательных знаков», — сказал он со ссылкой на собственные источники.

Марочко добавил, что сотрудники МВД и Службы безопасности Украины «проверяют у всех документы и досматривают автотранспорт», из-за этого на многих участках образовались «километровые пробки».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:05 14.05.2024
Путин подписал указы о назначениях в Администрации президента
0
65
11:00 14.05.2024
В Ереване полиция начала задерживать активистов оппозиции
0
86
10:32 14.05.2024
Более 80% поляков выступают за сооружение линии обороны на границе с Россией и Белоруссией - опрос
0
147
10:20 14.05.2024
Путин посетит Китай с государственным визитом 16–17 мая — Кремль
0
147
10:05 14.05.2024
Блинкен прибыл в Киев для обсуждения помощи Украине со стороны США — Reuters
0
170
10:00 14.05.2024
Буданов признал, что в Харьковской области для ВСУ складывается критическая обстановка
0
198
09:32 14.05.2024
Над Белгородской областью уничтожено 25 снарядов РСЗО Vampire
0
200
09:20 14.05.2024
Задержан начальник Главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Кузнецов
0
306
09:05 14.05.2024
Байден подписал указ о запрете на импорт урана из России
0
267
09:00 14.05.2024
Вагоны грузового поезда сошли с рельсов под Волгоградом из-за постороннего вмешательства
0
291

Возврат к списку