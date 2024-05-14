План-перехват объявлен в Харьковской области из-за массового бегства ВСУ — Марочко
11:20 14.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
План-перехват объявлен в Харьковской области из-за массового бегства военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) из зоны активных боевых действий. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, на всех основных дорогах в области установили усиленные мобильные блокпосты.
«В связи с массовым бегством военнослужащих из зоны активных боевых действий силовым блоком по запросу оборонного ведомства Украины объявлен план-перехват в Харьковской области. На всех основных дорогах установлены мобильные блокпосты, которые усилили бронетехникой и вооруженными людьми без опознавательных знаков», — сказал он со ссылкой на собственные источники.
Марочко добавил, что сотрудники МВД и Службы безопасности Украины «проверяют у всех документы и досматривают автотранспорт», из-за этого на многих участках образовались «километровые пробки».
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