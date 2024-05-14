ЕС рискует стать жертвой конкуренции Китая и США, предупредил Боррель
11:32 14.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз может стать не стороной, а «гражданской жертвой» конкурентной борьбы Китая и США. Такое мнение выразил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая в Гуверовском институте в США.
«Роль Евросоюза в мире снижается. Наша доля в мировой экономике упала, и мы рискуем стать гражданской жертвой в результате стратегической конкуренции Китая и США, которая предопределит основной вектор развития мира в следующем десятилетии», — заявил глава европейской дипломатии, запись выступления распространила его пресс-служба.
«Но дело не только в Китае. Мы теряем нашу конкурентоспособность по сравнению с США. Если это будет продолжаться, капиталы из ЕС устремятся на финансовый рынок США, который глубже, стабильнее и поддерживает значительно более низкие цены на электроэнергию. Отдельные решения США по субсидированию своей экономики для борьбы с Китаем, например закон о борьбе с инфляцией, могут создать проблемы для европейских компаний. В США будут огромные субсидии. И мы не должны начинать войну экономических субсидий с США, это то, в чем мы обвиняем Китай», — сказал Боррель.
Он выразил сожаление, что Брюссель не может поступить подобным образом, «поскольку Евросоюз — это не государство, у нас нет Пентагона и казначейства, как у США». Боррель не смог внятно объяснить аудитории, каких именно действий в этой ситуации ЕС ждет от Вашингтона.
В течение последних двух лет целый ряд экспертов в России, Китае и на Западе отмечали, что по мере втягивания стран ЕС в конфликт на Украине и в результате санкционных действий, которые отрезали Брюссель от российских ресурсов, Евросоюз превращается из партнера США в донора капитала и человеческих ресурсов для американской экономики.
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