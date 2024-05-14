Руководство ВСУ покинуло Купянск, оставив подразделения прикрытия — Водолацкий
12:00 14.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ) покинуло город Купянск в Харьковской области, в населенном пункте остались только подразделения прикрытия. Об этом ТАСС сообщил координатор по межпарламентским связям с парламентом Луганской Народной Республики (ЛНР), депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
«По сводкам мы видим, [что] почти каждый день 2-3 населенных пункта [в Харьковской области] освобождаются. В Купянске уже нет военных, руководство ВСУ давно оттуда сбежало, местная власть тоже уехала, остались только подразделения прикрытия, которые сегодня ждут подхода наших войск», — сказал собеседник агентства.
При этом, по его словам, в Купянске будет тяжелая боевая обстановка. «Туда добавлены подразделения из западных стран, регулярные военные из Польши, Чехии под флагом наемников, которые сегодня, как они говорят, проходят практическую адаптацию боевого слаживания в реальных условиях боя», — отметил депутат Госдумы.
Водолацкий также отметил, что харьковское направление сегодня является самым важным и перспективным для российских сил. «Со стороны Харькова идут обстрелы Белгородской области и самого Белгорода, — напомнил он. — Поэтому сегодня для нашей группировки „Запад“ очень важно идти быстрыми темпами».
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