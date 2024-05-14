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Польша не сможет передать Украине системы Patriot — Дуда

12:05 14.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша не сможет предоставить Украине системы ПВО Patriot в ближайшей перспективе. Об этом в очередной раз заявил президент республики Анджей Дуда, выступая на Катарском экономическом форуме в Дохе.

«Трудно сейчас говорить о том, чтобы мы передавали Украине системы Patriot, когда у нас еще нет этой системы в полном комплекте в Польше», — ответил польский лидер на вопрос модератора панели, собирается ли Польша передавать зенитно-ракетные комплексы Patriot Украине. Дуда отметил, что Варшава только начинает получать заказанные в США семь лет назад комплексы Patriot.

Дуда уже сообщал об отсутствии возможности у Польши направлять системы Patriot на Украину на пресс-конференции по окончании саммита Инициативы трех морей в Вильнюсе 11 апреля.

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