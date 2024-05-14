Патрушев в качестве помощника президента будет курировать кораблестроение — Песков
13:00 14.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Перешедший на работу в администрацию президента Николай Патрушев займется вопросами кораблестроения. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Николай Платонович Патрушев тоже стал помощником президента, он будет заниматься вопросами кораблестроения. Это будет одной из основных сфер его кураторства. Будут и другие, возможно», — сказал Песков.
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