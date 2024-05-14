Группировка войск «Север» освободила Бугроватку Харьковской области

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группировка войск «Север» освободила населенный пункт Бугроватка Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Север“ в результате активных действий освободили населенный пункт Бугроватка Харьковской области и продвинулись в глубину обороны противника», — сообщили там.