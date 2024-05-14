ЕС расширил санкции против Ирана за якобы «поставки оружия России»

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейский союз расширил ограничительные меры против Ирана за якобы «военную поддержку России» и действия в регионе Красного моря, говорится в заявлении Совета ЕС.

«Совет ЕС расширил запретительные меры против Ирана ввиду его военной поддержки российских военных действий на Украине и вооруженных групп на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря», — говорится в заявлении. Санкции включают экспортные запреты на поставки Ирану компонентов ракет, а также включение в черный список юридических и физических лиц.