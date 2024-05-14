Подпольщики Херсона внедрились в ВСУ и уничтожили группу операторов БПЛА

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бойцы организации сопротивления «Русский Херсон» добровольно мобилизовались в ряды ВСУ, где уничтожили группу операторов беспилотников украинских войск, терроризировавших гражданское население левобережья Днепра. Об этом говорится в заявлении организации «Русский Херсон».

«В ряды ВСУ добровольно мобилизовались наши активные сторонники, их силами была уничтожена группа БПЛА, которая терроризировала мирное население левобережья Херсонской области, убивала мирных жителей и уничтожала гражданскую инфраструктуру, делая жизнь граждан невыносимой», — сообщили в организации.