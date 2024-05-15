Киев перебросил силы из Часова Яра под Харьков — силовые структуры
11:20 15.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили личный состав трех бригад из Часова Яра под Харьков, сообщили ТАСС в силовых структурах ДНР.
«Сейчас из Часова Яра мобилизованные 95-й, 46-й и 82-й бригад отправлены под Харьков», — сообщили в силовых структурах.
Собеседник агентства добавил, что за последнюю ночь ВСУ оставили ряд позиций к югу и юго-востоку от города.
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