0
0
41
НОВОСТИ

Киев перебросил силы из Часова Яра под Харьков — силовые структуры

11:20 15.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили личный состав трех бригад из Часова Яра под Харьков, сообщили ТАСС в силовых структурах ДНР.

«Сейчас из Часова Яра мобилизованные 95-й, 46-й и 82-й бригад отправлены под Харьков», — сообщили в силовых структурах.

Собеседник агентства добавил, что за последнюю ночь ВСУ оставили ряд позиций к югу и юго-востоку от города.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:32 15.05.2024
Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Татарстаном
0
82
11:05 15.05.2024
Швеция не будет отправлять ВС на Украину, но может рассмотреть этот вопрос в будущем — МО
0
120
11:00 15.05.2024
Путин назначил временных руководителей в ряд регионов
0
154
10:32 15.05.2024
США и Европа пока не договорились об условиях использования замороженных активов РФ — NYT
0
168
10:20 15.05.2024
Умные камеры помогут штрафовать за курение и распитие алкоголя в неположенных местах
0
186
10:05 15.05.2024
ЕБРР увеличил прогноз роста ВВП России в 2024 году до 2,5%
0
187
10:00 15.05.2024
США хотят направить Украине еще одну систему Patriot — Bloomberg
0
199
09:32 15.05.2024
Зеленский отменил визит в Испанию и Португалию — СМИ
0
278
09:20 15.05.2024
Средства ПВО уничтожили 10 ракет ATACMS над Крымским полуостровом
0
268
09:05 15.05.2024
Два взрыва произошло на топливной базе Ростовской области из-за атаки БПЛА
0
319

Возврат к списку