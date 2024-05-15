Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Татарстаном

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО России сбили украинский беспилотник самолетного типа над Татарстаном, сообщили в Минобороны России.

«15 мая около 07:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа на объекты на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Татарстан», — сообщили в ведомстве.