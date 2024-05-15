Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Татарстаном
11:32 15.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы ПВО России сбили украинский беспилотник самолетного типа над Татарстаном, сообщили в Минобороны России.
«15 мая около 07:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа на объекты на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Татарстан», — сообщили в ведомстве.
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