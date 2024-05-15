Киев убеждает США разрешить удары по территории РФ американскими вооружениями — Politico

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты Верховной рады Украины на этой неделе отправились в Вашингтон, чтобы убедить власти США дать разрешение на удары по территории РФ американскими вооружениями. Об этом сообщила газета Politico.

Как пишет издание, они пытаются заручиться поддержкой Конгресса США, чтобы оказать давление на Белый дом в этом вопросе.

Однако администрация президента США Джо Байдена пока не намерена менять свою позицию. «Мы оказываем помощь для обороны, а не для наступательных операций на территорию РФ», — сказал неназванный американский чиновник.