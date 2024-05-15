ВСУ отправляют на фронт в Харьковской области полицейских и служащих учебных частей - СМИ
21:55 15.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали переброску военнослужащих учебных частей и центров на фронт в Харьковской области. Кроме того, для усиления с блокпостов снимают полицейских и территориальную оборону (ТрО) также для отправки на передовую, сообщили ТАСС в силовых структурах.
«В связи с продвижением российских войск и отсутствием необходимых резервов в живой силе и технике противник начал снимать с блокпостов в Харькове полицейских, солдат ТрО, Нацгвардию и экстренно перебрасывать в сторону Волчанска и Липцов. Аналогично с Красного Лимана, Днепропетровска. Также с Гвардейского начата отправка военнослужащих учебных частей и центров „учебок“ по 2-5 машин колоннами. Всего до шести колонн», — сказал собеседник агентства.
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