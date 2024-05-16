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НОВОСТИ

Система ПВО уничтожила 5 ракет ATACMS ВСУ над Крымом

09:05 16.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства ПВО России уничтожили американских оперативно-тактических ракет ATACMS ВСУ над Крымом, сообщили в Минобороны России.

«15 мая т. г. около 23:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением американских оперативно-тактических ракет „Атакмс“ по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО пять оперативно-тактических ракет были уничтожены над территорией Республики Крым», — сообщили в министерстве.

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