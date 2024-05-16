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НОВОСТИ

Жизнь премьера Словакии после операции все еще находится в опасности — ТВ

09:32 16.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жизнь премьер-министра Словакии Роберта Фицо после покушения и последовавшей за ним операции по-прежнему находится в опасности. Об этом сообщил телеканал Markiza со ссылкой на источники.

Подробности о состоянии политика не приводятся.

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