Жизнь премьера Словакии после операции все еще находится в опасности — ТВ

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жизнь премьер-министра Словакии Роберта Фицо после покушения и последовавшей за ним операции по-прежнему находится в опасности. Об этом сообщил телеканал Markiza со ссылкой на источники.

Подробности о состоянии политика не приводятся.