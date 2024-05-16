Нетаньяху заявил, что Израиль может одержать победу в Газе и без помощи США
11:00 16.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Израиль сможет одержать победу в конфликте против палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа даже без помощи Соединенных Штатов. Такое мнение выразил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу CNBC.
Главе правительства был задан вопрос, сможет ли Израиль «выиграть эту битву без поддержки Америки». «Ответ — да», — сказал он. «Хотя мы ценим американскую поддержку, мы хотим американской поддержки <…>. Мы должны победить. У нас нет выбора», — отметил Нетаньяху.
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