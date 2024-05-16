В Грузии обвинили глав МИД Исландии, Литвы и Эстонии в содействии попытке свержения власти
12:05 16.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил глав МИД Исландии, Литвы и Эстонии, принявших участие в митинге против закона об иноагентах в Тбилиси, в попытке свержения грузинской власти.
«Обратиться к группе взволнованной молодежи, которых радикальные оппозиционные партии настраивают против правительства, и назвать их „всем народом“, это поступок, который больше ожидаем от советской или российской пропаганды, чем от министров иностранных дел Евросоюза. Тем более содействовать попытке свержения демократически избранного правительства из-за того, что тебе не нравится принятое им законодательство», — написал Папуашвили в соцсети.
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