0
0
94
НОВОСТИ

Ростех освоил производство протезов, позволяющих полностью заменить утраченную руку

13:19 16.05.2024

МПО «Металлист» Госкорпорации Ростех запустил в серийное производство бионические и тяговые протезы для рук. С их помощью человек может работать и заниматься спортом. Тяговый работает при напряжении мышц. Бионический с помощью датчиков и искусственного интеллекта считывает с кожи электрический потенциал. Сигнал передается на протез, и последний «оживает». Об этом рассказал инженер-разработчик МПО «Металлист» Владислав Букин. Он отметил и различия в их применении. Например, в горы надо идти с тяговым протезом, а бионический лучше справляется с нарезкой овощей.

В рамках проекта #НашКраш в Telegram-канале Ростеха возможности протезов показали молодые люди, которые лишились руки. Владимир Кялунзига – в результате ранения в зоне СВО, а Андрей Юзикеев – из-за несчастного случая. Ребята говорят, что протезы им полностью заменили утраченную конечность.

По словам председателя совета директоров МПО «Металлист» Сергея Шильникова, в России ежегодно в протезах нуждаются около 30 тысяч человек. Поэтому замена импортных изделий на отечественные важна для создания технологического суверенитета.

«Наши протезы на 30-40% дешевле зарубежных, а их характеристики соответствуют всем критериям современного протезирования. Скоро мы представим протезы с обратной связью, которая будет осуществляться при движениях за счет вибрации в кистях», – отметил Сергей Шильников.

В проекте #НашКраш изделия Ростеха испытывают на прочность, создавая экстремальные условия. На этот раз в краш-тесте использовали нетипичные задания. Молодые люди с помощью протезов играли в настольный теннис и готовили еду для всех участников проекта.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:32 16.05.2024
Нидерланды будут добиваться возможности отказа от участия в миграционной политике ЕС
0
82
13:20 16.05.2024
ВСУ формируют огневые позиции в жилых кварталах Харькова — Ганчев
0
109
13:05 16.05.2024
В США растет беспокойство из-за успехов России на Украине — El País
0
137
13:00 16.05.2024
Китай поддерживает усилия России по защите своего суверенитета - заявление
0
131
12:32 16.05.2024
Мэр Варшавы имеет самые большие шансы стать новым президентом Польши — опрос
0
209
12:20 16.05.2024
Электропотребление в Единой энергосистеме России с начала года выросло на 3,7%
0
186
12:05 16.05.2024
В Грузии обвинили глав МИД Исландии, Литвы и Эстонии в содействии попытке свержения власти
0
231
12:00 16.05.2024
Доля рубля и юаня в российско-китайских коммерческих операциях превысила 90% — Путин
0
191
11:32 16.05.2024
Члены НАТО должны снабжать Киев даже в ущерб обязательствам перед альянсом — Бауэр
0
286
11:20 16.05.2024
РФ и КНР выступают за оздоровление ВТО, G20 и АТЭС — Путин
0
268

Возврат к списку