Ростех освоил производство протезов, позволяющих полностью заменить утраченную руку
13:19 16.05.2024
МПО «Металлист» Госкорпорации Ростех запустил в серийное производство бионические и тяговые протезы для рук. С их помощью человек может работать и заниматься спортом. Тяговый работает при напряжении мышц. Бионический с помощью датчиков и искусственного интеллекта считывает с кожи электрический потенциал. Сигнал передается на протез, и последний «оживает». Об этом рассказал инженер-разработчик МПО «Металлист» Владислав Букин. Он отметил и различия в их применении. Например, в горы надо идти с тяговым протезом, а бионический лучше справляется с нарезкой овощей.
В рамках проекта #НашКраш в Telegram-канале Ростеха возможности протезов показали молодые люди, которые лишились руки. Владимир Кялунзига – в результате ранения в зоне СВО, а Андрей Юзикеев – из-за несчастного случая. Ребята говорят, что протезы им полностью заменили утраченную конечность.
По словам председателя совета директоров МПО «Металлист» Сергея Шильникова, в России ежегодно в протезах нуждаются около 30 тысяч человек. Поэтому замена импортных изделий на отечественные важна для создания технологического суверенитета.
«Наши протезы на 30-40% дешевле зарубежных, а их характеристики соответствуют всем критериям современного протезирования. Скоро мы представим протезы с обратной связью, которая будет осуществляться при движениях за счет вибрации в кистях», – отметил Сергей Шильников.
В проекте #НашКраш изделия Ростеха испытывают на прочность, создавая экстремальные условия. На этот раз в краш-тесте использовали нетипичные задания. Молодые люди с помощью протезов играли в настольный теннис и готовили еду для всех участников проекта.
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