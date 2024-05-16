Премьера Словакии Фицо ожидает новая операция — Pravda

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на которого в среду было совершено покушение, ожидает новая операция. Об этом сообщил новостной портал Pravda.

Согласно порталу, в ходе проведенной в среду пятичасовой операции врачам удалось остановить кровоизлияние в брюшной полости Фицо. Медикаменты, разжижающие кровь, могут вызвать проблемы. Премьера ожидает операция на тазобедренном суставе.