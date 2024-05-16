0
0
172
НОВОСТИ

Премьера Словакии Фицо ожидает новая операция — Pravda

14:12 16.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на которого в среду было совершено покушение, ожидает новая операция. Об этом сообщил новостной портал Pravda.

Согласно порталу, в ходе проведенной в среду пятичасовой операции врачам удалось остановить кровоизлияние в брюшной полости Фицо. Медикаменты, разжижающие кровь, могут вызвать проблемы. Премьера ожидает операция на тазобедренном суставе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:12 16.05.2024
Лидер Словакии призвал приостановить в стране кампанию по выборам в Европарламент
0
58
15:00 16.05.2024
Число выданных в РФ шенгенских виз сократилось почти в 10 раз по сравнению с 2019 годом
0
87
14:50 16.05.2024
Сбер открыл специальную программу имени Николая Васёва
0
100
14:35 16.05.2024
Прирост ВРП Татарстана от искусственного интеллекта оценивается в 345,8 миллиардов рублей к 2030 году
0
119
14:32 16.05.2024
РФ и КНР будут обеспечивать бесперебойность расчетов между экономическими субъектами
0
152
14:30 16.05.2024
Молодежь Татарстана активно участвует в образовательных проектах Сбера
0
120
14:28 16.05.2024
Сбер применяет искусственный интеллект для контроля кредитов по госпрограммам
0
119
14:00 16.05.2024
Редким для Европы разумным политикам, как Фицо, нужно думать о безопасности — Медведев
0
179
13:32 16.05.2024
Нидерланды будут добиваться возможности отказа от участия в миграционной политике ЕС
0
229
13:20 16.05.2024
ВСУ формируют огневые позиции в жилых кварталах Харькова — Ганчев
0
247

Возврат к списку