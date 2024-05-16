0
0
123
НОВОСТИ

Прирост ВРП Татарстана от искусственного интеллекта оценивается в 345,8 миллиардов рублей к 2030 году

14:35 16.05.2024

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в ходе рабочей поездки в Казань рассказал о многоплановом взаимодействии Сбера с Татарстаном по развитию и внедрению искусственного интеллекта (AI).

Татарстан стал один из первых регионов страны, в котором была создана и утверждена новая позиция уполномоченного по технологиям AI. Министерство цифрового развития, ИТ и связи Татарстана ввело новую должность – AI-омбудсмен. Им стал Булат Замалиев, который курирует стратегию внедрения технологий AI на республиканском уровне.

«Аналогов подобной работе в других регионах пока нет. Предлагаю и другим субъектам РФ поддержать инициативу Татарстана и ввести AI-омбудсменов в своих регионах», – заявил Александр Ведяхин.

Также он сообщил, что прирост валового регионального продукта (ВРП) Татарстана благодаря внедрению искусственного интеллекта в 2030 году оценивается в 345,8 млрд руб. Отношение прироста ВРП Татарстана благодаря AI в 2030 году к текущему ВРП составит 8,3%.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:12 16.05.2024
Лидер Словакии призвал приостановить в стране кампанию по выборам в Европарламент
0
58
15:00 16.05.2024
Число выданных в РФ шенгенских виз сократилось почти в 10 раз по сравнению с 2019 годом
0
87
14:50 16.05.2024
Сбер открыл специальную программу имени Николая Васёва
0
100
14:32 16.05.2024
РФ и КНР будут обеспечивать бесперебойность расчетов между экономическими субъектами
0
152
14:30 16.05.2024
Молодежь Татарстана активно участвует в образовательных проектах Сбера
0
120
14:28 16.05.2024
Сбер применяет искусственный интеллект для контроля кредитов по госпрограммам
0
119
14:12 16.05.2024
Премьера Словакии Фицо ожидает новая операция — Pravda
0
169
14:00 16.05.2024
Редким для Европы разумным политикам, как Фицо, нужно думать о безопасности — Медведев
0
179
13:32 16.05.2024
Нидерланды будут добиваться возможности отказа от участия в миграционной политике ЕС
0
229
13:20 16.05.2024
ВСУ формируют огневые позиции в жилых кварталах Харькова — Ганчев
0
247

Возврат к списку