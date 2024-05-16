Лидер Словакии призвал приостановить в стране кампанию по выборам в Европарламент
15:12 16.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Избранный президент Словакии Петер Пеллегрини призвал политические партии и движения страны приостановить кампанию по выборам в Европарламент до тех пор, пока ситуация после покушения на премьера Роберта Фицо не успокоится.
«Призываю все политические силы Словакии остановить или приостановить кампанию по выборам в Европарламент. [Это необходимо сделать] до тех пор, пока ситуация не успокоится и не будут расследованы [обстоятельства] покушения на Роберта Фицо», — сказал Пеллегрини во время совместного заявления с действующим президентом Словакии Зузаной Чапутовой. Выступление транслировало Словацкое телевидение
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