Российские средства ПВО за сутки сбили три самолета МиГ-29 ВСУ

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15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины за сутки потеряли сбитыми три самолета МиГ-29, сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты три самолета МиГ-29 Воздушных сил Украины», — сказано в сообщении.