От майских заморозков посевы погибли на территории порядка 830 тыс. га
16:32 16.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
От майских заморозков посевы погибли на территории порядка 830 тыс. га, в общем масштабе это около 1% от всей площади, сообщило правительство РФ.
«Вице-премьер Дмитрий Патрушев провел заседание оперативного штаба. На территории ряда субъектов Центрального и Приволжского федеральных округов, а также в Волгоградской и Ростовской областях в мае фиксировались возвратные заморозки. Как отметила министр сельского хозяйства Оксана Лут, по первоначальным данным, посевы погибли на территории порядка 830 тыс. га. В общем масштабе это около 1% от всей площади», — говорится в телеграм-канале правительства.
Патрушев призвал регионы оперативно организовать пересев погибших культур, чтобы уложиться в агрономические сроки.
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