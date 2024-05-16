Авиация ВМФ РФ уничтожила 11 шедших к Крыму безэкипажных катеров ВСУ
17:00 16.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Морская авиация ВМФ РФ уничтожила в западной части Черного моря 11 следовавших к Крыму украинских безэкипажных катеров, сообщили в Минобороны России.
«16 мая около 14:00 мск в западной части акватории Черного моря были обнаружены следовавшие в направлении Крымского полуострова безэкипажные катера ВМС Украины. 11 безэкипажных катеров были уничтожены из штатного вооружения морской авиации ВМФ», — сообщили в ведомстве.
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