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Авиация ВМФ РФ уничтожила 11 шедших к Крыму безэкипажных катеров ВСУ

17:00 16.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Морская авиация ВМФ РФ уничтожила в западной части Черного моря 11 следовавших к Крыму украинских безэкипажных катеров, сообщили в Минобороны России.

«16 мая около 14:00 мск в западной части акватории Черного моря были обнаружены следовавшие в направлении Крымского полуострова безэкипажные катера ВМС Украины. 11 безэкипажных катеров были уничтожены из штатного вооружения морской авиации ВМФ», — сообщили в ведомстве.

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