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Медведев назвал прощальным визит Зеленского в Харьков и напомнил о казни Муссолини

17:40 16.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев охарактеризовал поездку украинского лидера Владимира Зеленского в Харьков как «прощальный визит». Свою публикацию в соцсети «ВКонтакте» политик сопроводил фотографией казненного итальянского диктатора Бенито Муссолини.

«Зеленский посетил Харьков, — написал Медведев. — Сильный ход. Прощальный визит. Монетку кинул в воду?»

«Или так хочет?» — иронично поинтересовался зампред СБ РФ, сопроводивший публикацию фотографией повешенных в центре Милана тел, одно из которых принадлежит итальянскому фашистскому диктатору Бенито Муссолини.

Муссолини в 1945 году при попытке к бегству был пойман итальянскими партизанами и казнен как военный преступник. Впоследствии тела Муссолини и его любовницы Кларетты Петаччи были вывешены вверх ногами на центральной площади Лорето — где менее чем годом ранее фашистским режимом были казнены партизаны-антифашисты.

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