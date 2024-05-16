Россия высылает военного атташе Великобритании

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия в ответ на недружественные действия Великобритании высылает атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве Адриана Когхилла. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

Как сообщили на Смоленской площади, 16 мая в МИД России был вызван представитель посольства Великобритании в Москве, которому был заявлен решительный протест в связи с принятым 8 мая властями этой страны недружественным решением в отношении атташе по вопросам обороны при посольстве России в Лондоне.