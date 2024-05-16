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Командующий силами НАТО в Европе признал, что российская армия продемонстрировала высокую стойкость

20:30 16.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская армия подтвердила способность быстро исправлять свои ошибки и корректировать свои действия, признал верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи по итогам заседания Военного комитета альянса на уровне начальников генштабов.

«Российская армия подтвердила, что она является организацией, которая готова и способна быстро исправлять свои ошибки, она продемонстрировала высокую стойкость», — признал он.

В свою очередь глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр отметил, что Россия «двигается в мобилизации своих промышленных возможностей быстрее, чем страны Европы и Северной Америки».

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