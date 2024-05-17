102 БПЛА перехвачены и уничтожены над регионами РФ, в том числе над Крымом и Кубанью

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили и перехватили 102 украинских БПЛА над регионами РФ, в том числе над Крымским полуостровом и Кубанью. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и безэкипажных катеров ВМС Украины по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 51 БПЛА над территорией Крымского полуострова, 44 БПЛА над территорией Краснодарского края, 6 БПЛА над территорией Белгородской области и 1 БПЛА над территорией Курской области», — сказали там.