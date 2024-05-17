В течение ночи Черноморский флот уничтожил 6 безэкипажных катеров в Черном море

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Черноморский флот за ночь уничтожил шесть украинских безэкипажных катеров в Черном море. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение ночи морской авиацией и патрульными катерами Черноморского флота уничтожены шесть безэкипажных катеров в акватории Черного моря», — сказали там.