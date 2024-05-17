0
0
88
НОВОСТИ

В течение ночи Черноморский флот уничтожил 6 безэкипажных катеров в Черном море

09:05 17.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Черноморский флот за ночь уничтожил шесть украинских безэкипажных катеров в Черном море. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение ночи морской авиацией и патрульными катерами Черноморского флота уничтожены шесть безэкипажных катеров в акватории Черного моря», — сказали там.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:32 17.05.2024
Китай и Россию ждут новые возможности и широкие перспективы — Си Цзиньпин
0
58
09:20 17.05.2024
Журналистам из России запретили использовать символику страны на Олимпиаде в Париже
0
90
09:00 17.05.2024
102 БПЛА перехвачены и уничтожены над регионами РФ, в том числе над Крымом и Кубанью
0
142
21:35 16.05.2024
Председатель КНР сообщил, какую международную конференцию по Украине поддержит Китай
0
837
21:25 16.05.2024
Си Цзиньпин: Я готов продолжать поддерживать тесные контакты с президентом Путиным
0
710
21:10 16.05.2024
Председатель КНР сказал, что нужно сделать для урегулирования первопричин кризиса на Украине
0
834
20:30 16.05.2024
Командующий силами НАТО в Европе признал, что российская армия продемонстрировала высокую стойкость
0
744
19:40 16.05.2024
Выборы президента Молдавии назначены на 20 октября 2024 года
0
772
18:33 16.05.2024
Сбер назвали самым инновационным банком России
0
845
18:30 16.05.2024
Россия высылает военного атташе Великобритании
0
850

Возврат к списку