В течение ночи Черноморский флот уничтожил 6 безэкипажных катеров в Черном море
09:05 17.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Черноморский флот за ночь уничтожил шесть украинских безэкипажных катеров в Черном море. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение ночи морской авиацией и патрульными катерами Черноморского флота уничтожены шесть безэкипажных катеров в акватории Черного моря», — сказали там.
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