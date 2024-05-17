Журналистам из России запретили использовать символику страны на Олимпиаде в Париже

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российским журналистам запретят использовать символику страны на Олимпиаде в Париже. Об этом ТАСС сообщили в Международном олимпийском комитете (МОК).

«К сотрудникам медиа предъявляются такие же требования, как и к нейтральным спортсменам», — сказал собеседник агентства.