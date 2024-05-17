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Запад передал Украине с начала СВО около 800 танков и более 30 тыс. БПЛА — Генштаб ВС РФ

10:00 17.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны блока НАТО и их союзники с февраля 2022 года передали Украине около 800 танков, порядка 270 реактивных систем залпового огня (РСЗО), 130 самолетов и вертолетов, а также свыше 30 тыс. беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом говорится в статье начальника Главного управления Генштаба ВС РФ Игоря Костюкова «Деятельность НАТО как главный источник военных угроз России» для издаваемого Минобороны РФ журнала «Военная мысль».

По словам Костюкова, главной военной угрозой, исходящей от НАТО, является оказание всесторонней помощи ВСУ с целью затягивания конфликта и нанесения максимального ущерба России. Государства блока и их партнеры израсходовали на эти цели более $132 млрд, из них США — свыше $63 млрд.

«Приоритетом являются поставки ВСУ вооружения и военной техники. С февраля 2022 года Киеву переданы около 800 танков, более 3,5 тыс. боевых бронированных машин, около 1,5 тыс. артиллерийских орудий, около 270 реактивных систем залпового огня, более 250 зенитных ракетных комплексов, 7,7 тыс. ПЗРК, до 290 тыс. противотанковых средств, 130 самолетов и вертолетов, свыше 30 тыс. беспилотных летательных аппаратов различного назначения», — говорится в публикации.

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