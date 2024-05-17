Грузы на границе РФ и Китая будут досматривать быстрее — Путин

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва и Пекин будут добиваться того, чтобы грузы между двумя странами доставлялись еще быстрее, в том числе за счет ускорения досмотра на границе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, открывая VIII Российско-китайское Экспо и IV Российско-китайский форум межрегионального сотрудничества.

Российский лидер обратил внимание на динамичное развитие транспортной инфраструктуры, которая тесно связывает два государства. Так, на реке Амур в 2022 году открыли сразу два трансграничных моста — автомобильный и железнодорожный, по которым уже идут интенсивные пассажирские и грузоперевозки.

«Здесь, в приграничных районах России и Китая, надежные и скоростные логистические коридоры особенно востребованы и бизнесом, и гражданами. Продолжим реконструкцию пунктов пропуска и сокращение времени досмотра грузов и транспорта на границе», — заверил президент РФ.