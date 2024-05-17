Большинство россиян готовы работать 4 дня в неделю за свою зарплату
10:32 17.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 60% россиян хотели бы работать четыре дня в неделю при условии сохранения заработной платы. Об этом свидетельствуют данные опроса медиахолдинга Rambler&Co, поступившие в распоряжение ТАСС.
Так, 62% респондентов согласны на такую меру при условии сохранения заработной платы, а 20% опрошенных высказались против, считая, что это может негативно сказаться на экономике страны. Еще 14% опасаются, что такая система может сделать сотрудников более ленивыми.
Кроме того, 4% участников опроса готовы работать четыре дня в неделю на основной работе, используя остальные дни для подработки.
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