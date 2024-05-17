Отношения РФ и аравийских монархий вышли на новый уровень — министр экономики Омана
18:00 17.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отношения между Россией и странами — членами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) вышли на качественно новый уровень. Об этом заявил министр экономики Омана Саид бен Мухаммед аль-Сакри, выступая на пленарной сессии форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».
«Что касается отношений между ССАГПЗ и Россией, они сейчас вышли на качественно новый уровень», — сказал министр.
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