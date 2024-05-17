Отношения РФ и аравийских монархий вышли на новый уровень — министр экономики Омана

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отношения между Россией и странами — членами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) вышли на качественно новый уровень. Об этом заявил министр экономики Омана Саид бен Мухаммед аль-Сакри, выступая на пленарной сессии форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».

«Что касается отношений между ССАГПЗ и Россией, они сейчас вышли на качественно новый уровень», — сказал министр.