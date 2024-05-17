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НОВОСТИ

Премьер Сенегала заявил о возможности закрытия иностранных военных баз на территории страны

20:40 17.05.2024 Источник: Интерфакс

Премьер-министр Сенегала Усман Сонко заявил о возможности закрытия иностранных военных баз на территории страны, сообщают в пятницу франкоязычные СМИ.

"Я вновь говорю о желании Сенегала самостоятельно решать свои задачи. Это желание не соотносится с длительным присутствием иностранных военных баз в Сенегале", - сказал Сонко.

При этом, он отметил, что сомневается именно в целесообразности размещения военного контингента других стран, но не ставит под сомнение необходимость соглашений с другими государствами в сфере обороны.

"Мы можем иметь соглашения, но это не должно оправдывать то, что треть региона Дакара сейчас занята иностранными военными", - указал премьер.

В настоящее время на территории Сенегала размещено около 350 французских военных.

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