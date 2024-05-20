В Иране начался процесс опознания тел погибших в катастрофе вертолета президента
09:15 20.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Агентство отмечает, что «ни у одного из пассажиров вертолета не обнаружено признаков жизни, все они погибли». По его сведениям, в число погибших помимо Раиси входят министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем, начальник президентской охраны генерал Корпуса стражей исламской революции Мехди Мусави. В состав экипажа входили два пилота и один технический работник, их имена не сообщаются.
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