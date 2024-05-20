0
0
13
НОВОСТИ

В Иране начался процесс опознания тел погибших в катастрофе вертолета президента

09:15 20.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Процесс опознания тел погибших в результате крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси начался на месте катастрофы на северо-западе страны. Как сообщает иранское агентство Tasnim, работы по опознанию тел всех жертв катастрофы идут на месте крушения.

Агентство отмечает, что «ни у одного из пассажиров вертолета не обнаружено признаков жизни, все они погибли». По его сведениям, в число погибших помимо Раиси входят министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем, начальник президентской охраны генерал Корпуса стражей исламской революции Мехди Мусави. В состав экипажа входили два пилота и один технический работник, их имена не сообщаются.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:20 20.05.2024
Гибель президента Ирана в результате крушения вертолета подтвердил вице-президент
0
68
21:11 19.05.2024
К поискам президента Ирана Европа подключила орбитальную систему Copernicus
0
814
19:10 19.05.2024
IRNA: Место посадки вертолета президента Ирана пока неизвестно
0
831
18:02 19.05.2024
В поисках вертолета президента Ирана участвуют около 40 команд - глава Иранского общества Красного Полумесяца
0
954
17:17 19.05.2024
МВД Ирана: Вертолет президента совершил жесткую посадку из-за тумана
0
927
17:12 19.05.2024
Сообщения о состоянии президента Ирана после жесткой посадки вертолета выглядят противоречиво
0
988
16:22 19.05.2024
Вертолет президента Ирана совершил жесткую посадку недалеко от границы с Азербайджаном
0
945
14:41 19.05.2024
Ильхам Алиев назвал «нерушимым азербайджано-иранское единство»
0
994
13:10 19.05.2024
Власти Словакии заявили, что жизни премьера Фицо на данный момент ничего не угрожает
0
1009
12:20 19.05.2024
Глава Минобороны Великобритании: Мы не хотим участвовать в прямом конфликте с Россией
0
1138

Возврат к списку