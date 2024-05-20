Гибель президента Ирана в результате крушения вертолета подтвердил вице-президент
09:20 20.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы принадлежим Аллаху и к нему вернемся», — написал Мансури на своей странице в социальной сети X, сопроводив пост хештегом, который используется для поиска фотографий Раиси. Текст сообщения представляет собой фразу, которая упоминается в Коране и произносится мусульманами после известий о смерти близкого человека.
Иранский государственный телеканал IRIB также подтвердил гибель Раиси и других пассажиров, находившихся на борту президентского вертолета: министра иностранных дел исламской республики Хосейна Амира Абдоллахияна, губернатора провинции Восточный Азербайджан Малека Рахмати и пятничного имама города Тебриз Мохаммада Али Але Хашема.
НОВОСТИ
- 09:15 20.05.2024
- В Иране начался процесс опознания тел погибших в катастрофе вертолета президента
- 21:11 19.05.2024
- К поискам президента Ирана Европа подключила орбитальную систему Copernicus
- 19:10 19.05.2024
- IRNA: Место посадки вертолета президента Ирана пока неизвестно
- 18:02 19.05.2024
- В поисках вертолета президента Ирана участвуют около 40 команд - глава Иранского общества Красного Полумесяца
- 17:17 19.05.2024
- МВД Ирана: Вертолет президента совершил жесткую посадку из-за тумана
- 17:12 19.05.2024
- Сообщения о состоянии президента Ирана после жесткой посадки вертолета выглядят противоречиво
- 16:22 19.05.2024
- Вертолет президента Ирана совершил жесткую посадку недалеко от границы с Азербайджаном
- 14:41 19.05.2024
- Ильхам Алиев назвал «нерушимым азербайджано-иранское единство»
- 13:10 19.05.2024
- Власти Словакии заявили, что жизни премьера Фицо на данный момент ничего не угрожает
- 12:20 19.05.2024
- Глава Минобороны Великобритании: Мы не хотим участвовать в прямом конфликте с Россией
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать