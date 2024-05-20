Гибель президента Ирана в результате крушения вертолета подтвердил вице-президент

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил гибель президента исламской республики Эбрахима Раиси в результате крушения вертолета.



«Мы принадлежим Аллаху и к нему вернемся», — написал Мансури на своей странице в социальной сети X, сопроводив пост хештегом, который используется для поиска фотографий Раиси. Текст сообщения представляет собой фразу, которая упоминается в Коране и произносится мусульманами после известий о смерти близкого человека.



Иранский государственный телеканал IRIB также подтвердил гибель Раиси и других пассажиров, находившихся на борту президентского вертолета: министра иностранных дел исламской республики Хосейна Амира Абдоллахияна, губернатора провинции Восточный Азербайджан Малека Рахмати и пятничного имама города Тебриз Мохаммада Али Але Хашема.







