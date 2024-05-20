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Военкоматы Украины подали в Нацполицию запросы на розыск порядка 95 тыс. уклонистов

11:20 20.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата) подали в Нацполицию Украины запросы на розыск порядка 95 тыс. граждан, уклоняющихся от мобилизации в армию. Об этом сообщило украинское издание «Обозреватель» со ссылкой на данные полиции страны.

По его информации, больше всего обращений зарегистрировано в Днепропетровской области — 38 282 за четыре месяца текущего года, из них найдены и доставлены в ТЦК 5 511 человек. При этом некоторые областные управления полиции отказались предоставлять информацию в ответ на запрос издания.

Среди причин, по которым поиск таких лиц затруднен, называется нехватка участковых, устаревшие данные о регистрации военнообязанных, укрывательство со стороны родственников и удаленная работа.


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