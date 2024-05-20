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НОВОСТИ

Развитие курортов обнажает кадровый дефицит

12:05 20.05.2024

Член рабочей группы по развитию горнолыжной индустрии при Министерстве экономического развития РФ, председатель совета директоров Всесезонного курорта Сбера «Манжерок» Иван Морозов выступит одним из разработчиков образовательной программы, готовящей специалистов и управленцев для горнолыжных курортов РЭУ им. Г. В. Плеханова.
По словам Ивана Морозова, развитие курортов обнажает кадровый дефицит. Сегодня в России сложилась нехватка квалифицированных специалистов в области туризма и горнолыжной индустрии. Готовить кадры необходимо на основе долгосрочного планирования с учетом прогнозирования динамики роста отрасли и развития горнолыжных курортов в стране. При этом сам прогноз нужно постоянно актуализировать согласно потребностям отрасли.
«Соглашение, подписанное между РЭУ им. Г. Плеханова и курортом «Манжерок» станет отправной точкой в решении одной из ключевых проблем в области туризма и горнолыжной индустрии – подготовки кадров. Сегодня, к сожалению, нет программ, которые бы готовили квалифицированных специалистов для горнолыжных курортов. Работодатели вынуждены конкурировать за трудовые ресурсы, подготовка кадров в учебных заведениях не соответствует нуждам отрасли и потребностям рынка», – подчеркнул Иван Морозов.
В вузе созданы две профильных кафедры – кафедра менеджмента спорта и активного досуга и кафедра гостиничного и туристического менеджмента, на базе которых, по мнению Морозова, возможна организация профильной программы подготовки специалистов для горнолыжных курортов.
«На первом этапе мы планируем адаптировать существующие образовательные программы под специфику горнолыжных курортов, а в перспективе разработать новый образовательный стандарт для бакалаврских, магистерских программ и MBA, создать новую профессию. Уверен, такая совместная работа положительно скажется не только на отдельном курорте, но и в целом на туристической отрасли России», – добавил он.
Иван Морозов является экономистом, кандидатом экономических наук. С 2014 года преподает в РЭУ им. Г. Плеханова.
Более 15 лет занимается развитием и управлением горнолыжных территорий в России. Имеет опыт строительства всей горнолыжной инфраструктуры международного уровня в Красной Поляне, с 2018 года активно занимается строительством и развитием Всесезонного курорта «Манжерок».

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