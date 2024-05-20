Развитие курортов обнажает кадровый дефицит
12:05 20.05.2024
По словам Ивана Морозова, развитие курортов обнажает кадровый дефицит. Сегодня в России сложилась нехватка квалифицированных специалистов в области туризма и горнолыжной индустрии. Готовить кадры необходимо на основе долгосрочного планирования с учетом прогнозирования динамики роста отрасли и развития горнолыжных курортов в стране. При этом сам прогноз нужно постоянно актуализировать согласно потребностям отрасли.
«Соглашение, подписанное между РЭУ им. Г. Плеханова и курортом «Манжерок» станет отправной точкой в решении одной из ключевых проблем в области туризма и горнолыжной индустрии – подготовки кадров. Сегодня, к сожалению, нет программ, которые бы готовили квалифицированных специалистов для горнолыжных курортов. Работодатели вынуждены конкурировать за трудовые ресурсы, подготовка кадров в учебных заведениях не соответствует нуждам отрасли и потребностям рынка», – подчеркнул Иван Морозов.
В вузе созданы две профильных кафедры – кафедра менеджмента спорта и активного досуга и кафедра гостиничного и туристического менеджмента, на базе которых, по мнению Морозова, возможна организация профильной программы подготовки специалистов для горнолыжных курортов.
«На первом этапе мы планируем адаптировать существующие образовательные программы под специфику горнолыжных курортов, а в перспективе разработать новый образовательный стандарт для бакалаврских, магистерских программ и MBA, создать новую профессию. Уверен, такая совместная работа положительно скажется не только на отдельном курорте, но и в целом на туристической отрасли России», – добавил он.
Иван Морозов является экономистом, кандидатом экономических наук. С 2014 года преподает в РЭУ им. Г. Плеханова.
Более 15 лет занимается развитием и управлением горнолыжных территорий в России. Имеет опыт строительства всей горнолыжной инфраструктуры международного уровня в Красной Поляне, с 2018 года активно занимается строительством и развитием Всесезонного курорта «Манжерок».
НОВОСТИ
- 12:30 20.05.2024
- Зеленский боится конкуренции и избегает выборов - экс-сенатор штата Вирджиния
- 12:15 20.05.2024
- Великобритании не удается обеспечить контроль за исполнением санкций против РФ - СМИ
- 11:40 20.05.2024
- Спрос на удобрения в РФ может подняться на 10-20% из-за майских заморозков
- 11:30 20.05.2024
- Экс-премьер Украины считает, что у Киева нет шансов на победу в противостоянии с РФ
- 11:20 20.05.2024
- Военкоматы Украины подали в Нацполицию запросы на розыск порядка 95 тыс. уклонистов
- 10:40 20.05.2024
- Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв поздравил телеканал «360» с 10-летним юбилеем
- 10:40 20.05.2024
- Из приграничных районов Харьковской области эвакуированы более 10,5 тыс. жителей
- 10:35 20.05.2024
- Из-за паводков в Якутии объвлен режим ЧС регионального уровня
- 10:30 20.05.2024
- Агентство Fars опубликовало фото и видео с места катастрофы вертолета
- 09:20 20.05.2024
- Гибель президента Ирана в результате крушения вертолета подтвердил вице-президент
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать