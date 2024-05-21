За 10 лет в «Активном гражданине» прошло более 6,6 тыс. голосований — Собянин

10:10

К проекту «Активный гражданин» за 10 лет его существования присоединились почти 7 млн москвичей. По словам мэра столицы Сергея Собянина, горожане приняли участие в более чем 6,6 тыс. голосований. «Когда мы запустили этот проект, у него не было аналогов в мире, - написал градоначальник в своем Telegram-канале. - Москвичи получили уникальную возможность голосовать онлайн за проекты благоустройства и делиться идеями о развитии города».

Наиболее популярные у москвичей опросы были связаны с развитием транспорта, городскими мероприятиями, выбором названий для общественных пространств, а также благоустройством дворов и улиц. В 2017 году горожане высказывались по поводу программы реновации, также они поддержали строительство Большой кольцевой линии, запуск Московских центральных диаметров, модернизацию природных парков, среди которых усадьбы Кусково и Покровское-Стрешнево, реставрацию Северного речного вокзала и концепцию развития парка «Яуза».

Участвующие в голосованиях граждане получают баллы, которые можно обменять на товары и услуги, пополнить ими карту «Тройка», счет в приложении «Парковки России», а также сделать пожертвования в благотворительные фонды.