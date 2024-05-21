0
0
129
НОВОСТИ

По истечению президентских полномочий Зеленский становится вне закона - Азаров

10:25 21.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский с истечением президентских полномочий становится вне закона. Об этом заявил экс-премьер Украины Николай Азаров.

По конституции, полномочия Зеленского, избранного по итогам выборов, состоявшихся в марте — апреле 2019 года, истекли в ночь на 21 мая 2024 года.

Азаров напомнил, что в украинской конституции четко указан срок полномочий президента — пять лет. «В конституции также точно указано, в какую дату должны быть проведены выборы, поэтому, что бы там Зеленский ни принимал, какие указы ни издавал, по истечении срока своих полномочий он становится вне закона», — написал он в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации «Мета», которая признана в РФ экстремистской)

Экс-премьер отметил, что сам Зеленский и его администрация знают, что решение об отмене выборов принято незаконно. «Понимают они и то, что после 20 мая он теряет конституционные полномочия, которыми его наделила бы победа в голосовании. Тем не менее Зеленский будет и дальше занимать свое кресло, пока Запад не решит его заменить. Общественное мнение по этому поводу никого не интересует, и отмена выборов только подчеркивает это», — заключил он.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:20 21.05.2024
Дебаты между Байденом и Трампом поддержали около 80% американцев
0
88
11:10 21.05.2024
Страны ЕС намерены начать переговоры о членстве Молдавии и Украины - СМИ
0
109
10:35 21.05.2024
Пентагон кртикует тактику Израиля в борьбе с ХАМАС
0
157
10:10 21.05.2024
За 10 лет в «Активном гражданине» прошло более 6,6 тыс. голосований — Собянин
0
176
09:30 21.05.2024
Гибель Раиси могла быть следствием внутриполитической борьбы за власть - СМИ
0
295
09:25 21.05.2024
С 2014 власти ДНР собирают доказательства военных преступлений Киева - Пушилин
0
260
09:20 21.05.2024
США планируют милитаризировать космос - Небензя
0
262
21:30 20.05.2024
США не намерены отказываться от санкций в отношении Ирана
0
754
21:00 20.05.2024
Эрдоган заявил о необходимости принятия новой конституции республики
0
825
20:45 20.05.2024
В Пентагоне заявили о непричастности США к авиакатастрофе в Иране
0
760

Возврат к списку