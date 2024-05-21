По истечению президентских полномочий Зеленский становится вне закона - Азаров

10:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский с истечением президентских полномочий становится вне закона. Об этом заявил экс-премьер Украины Николай Азаров.



По конституции, полномочия Зеленского, избранного по итогам выборов, состоявшихся в марте — апреле 2019 года, истекли в ночь на 21 мая 2024 года.



Азаров напомнил, что в украинской конституции четко указан срок полномочий президента — пять лет. «В конституции также точно указано, в какую дату должны быть проведены выборы, поэтому, что бы там Зеленский ни принимал, какие указы ни издавал, по истечении срока своих полномочий он становится вне закона», — написал он в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации «Мета», которая признана в РФ экстремистской)



Экс-премьер отметил, что сам Зеленский и его администрация знают, что решение об отмене выборов принято незаконно. «Понимают они и то, что после 20 мая он теряет конституционные полномочия, которыми его наделила бы победа в голосовании. Тем не менее Зеленский будет и дальше занимать свое кресло, пока Запад не решит его заменить. Общественное мнение по этому поводу никого не интересует, и отмена выборов только подчеркивает это», — заключил он.





