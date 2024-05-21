По истечению президентских полномочий Зеленский становится вне закона - Азаров
10:25 21.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По конституции, полномочия Зеленского, избранного по итогам выборов, состоявшихся в марте — апреле 2019 года, истекли в ночь на 21 мая 2024 года.
Азаров напомнил, что в украинской конституции четко указан срок полномочий президента — пять лет. «В конституции также точно указано, в какую дату должны быть проведены выборы, поэтому, что бы там Зеленский ни принимал, какие указы ни издавал, по истечении срока своих полномочий он становится вне закона», — написал он в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации «Мета», которая признана в РФ экстремистской)
Экс-премьер отметил, что сам Зеленский и его администрация знают, что решение об отмене выборов принято незаконно. «Понимают они и то, что после 20 мая он теряет конституционные полномочия, которыми его наделила бы победа в голосовании. Тем не менее Зеленский будет и дальше занимать свое кресло, пока Запад не решит его заменить. Общественное мнение по этому поводу никого не интересует, и отмена выборов только подчеркивает это», — заключил он.
НОВОСТИ
- 11:20 21.05.2024
- Дебаты между Байденом и Трампом поддержали около 80% американцев
- 11:10 21.05.2024
- Страны ЕС намерены начать переговоры о членстве Молдавии и Украины - СМИ
- 10:35 21.05.2024
- Пентагон кртикует тактику Израиля в борьбе с ХАМАС
- 10:10 21.05.2024
- За 10 лет в «Активном гражданине» прошло более 6,6 тыс. голосований — Собянин
- 09:30 21.05.2024
- Гибель Раиси могла быть следствием внутриполитической борьбы за власть - СМИ
- 09:25 21.05.2024
- С 2014 власти ДНР собирают доказательства военных преступлений Киева - Пушилин
- 09:20 21.05.2024
- США планируют милитаризировать космос - Небензя
- 21:30 20.05.2024
- США не намерены отказываться от санкций в отношении Ирана
- 21:00 20.05.2024
- Эрдоган заявил о необходимости принятия новой конституции республики
- 20:45 20.05.2024
- В Пентагоне заявили о непричастности США к авиакатастрофе в Иране
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать