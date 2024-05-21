Не более 25% жителей Швеции выступают за отказ от кроны в ползу евро

12:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лишь четверть жителей Швеции выступает за отказ от национальной валюты — кроны — в пользу евро. Уровень поддержки европейской валюты в стране за последние полгода снизился, говорят данные опроса, проведенного в мае социологическим центром Verian по заказу телеканала TV4.



Авторы исследования отмечают, что по сравнению с результатами предыдущего аналогичного опроса противников евро стало больше, несмотря на ослабление кроны. 53% респондентов выступают против отмены национальной валюты и лишь 24% за. Осенью соотношение было 47% против 27%.



Самое большое сопротивление европейская валюта встретила на севере Швеции, где к ней положительно относятся лишь 11% населения. Противоположная ситуация в Мальмё и Гётеборге: здесь на нее готовы перейти около трети жителей.





