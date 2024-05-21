Тело Раиси готовят к перевозке в религиозный центр в Куме - СМИ

12:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тело погибшего при крушении вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси готовят к перевозке в священный у шиитов город Кум к югу от Тегерана. Об этом сообщил телеканал Press TV.



Гроб с телом президента отправится в Кум из Тебриза, где сейчас проходит церемония прощания с жертвами крушения вертолета, на борту которого находились Раиси, глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян и еще шесть человек.





