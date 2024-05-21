Тело Раиси готовят к перевозке в религиозный центр в Куме - СМИ
12:25 21.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Гроб с телом президента отправится в Кум из Тебриза, где сейчас проходит церемония прощания с жертвами крушения вертолета, на борту которого находились Раиси, глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян и еще шесть человек.
НОВОСТИ
- 12:45 21.05.2024
- В Верховной раде предложили ввести налог на бездетность
- 12:15 21.05.2024
- Не более 25% жителей Швеции выступают за отказ от кроны в ползу евро
- 11:20 21.05.2024
- Дебаты между Байденом и Трампом поддержали около 80% американцев
- 11:10 21.05.2024
- Страны ЕС намерены начать переговоры о членстве Молдавии и Украины - СМИ
- 10:35 21.05.2024
- Пентагон кртикует тактику Израиля в борьбе с ХАМАС
- 10:25 21.05.2024
- По истечению президентских полномочий Зеленский становится вне закона - Азаров
- 10:10 21.05.2024
- За 10 лет в «Активном гражданине» прошло более 6,6 тыс. голосований — Собянин
- 09:30 21.05.2024
- Гибель Раиси могла быть следствием внутриполитической борьбы за власть - СМИ
- 09:25 21.05.2024
- С 2014 власти ДНР собирают доказательства военных преступлений Киева - Пушилин
- 09:20 21.05.2024
- США планируют милитаризировать космос - Небензя
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать