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Тело Раиси готовят к перевозке в религиозный центр в Куме - СМИ

12:25 21.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тело погибшего при крушении вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси готовят к перевозке в священный у шиитов город Кум к югу от Тегерана. Об этом сообщил телеканал Press TV.

Гроб с телом президента отправится в Кум из Тебриза, где сейчас проходит церемония прощания с жертвами крушения вертолета, на борту которого находились Раиси, глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян и еще шесть человек.


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