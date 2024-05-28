Латвия не видит причин, чтобы отказать Украине наносить удары по РФ

09:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс не видит причин, по которым Украина могла бы отказаться от нанесения ударов по территории России. Об этом он сообщил в интервью телекомпании CNN.



Как сказал Ринкевичс, «нет причин» препятствовать Киеву. По его мнению, российские военные успехи являются «следствием <…> неспособности [Запада] обеспечить Украину оружием и введения ограничений» на его применение.



Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью британскому журналу The Economist предложил союзникам по альянсу вновь рассмотреть вопрос о том, должна ли украинская сторона иметь возможность наносить удары с помощью западного оружия по военным объектам, расположенным на признанной на международном уровне территории РФ. При этом на сессии Парламентской ассамблеи НАТО он заявил, что войск государств — членов альянса не должно быть на земле или в небе Украины, иначе удержать блок вне конфликта будет очень сложно.



