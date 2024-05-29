В центральной России открыт купальный сезон
09:25 29.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Поверхностный слой воды прогрелся до +18°С на большинстве рек региона, до +19°С — на реке Москва у Звенигорода. Это нижний передел комфорта, а значит можно считать, что в Центральной России купальный сезон открыт», — сказал он.
Синоптик напомнил, что управление Роспотребнадзора по Москве разрешило купаться в трех зонах отдыха: это Тропарево, Большой городской пруд и Черное озеро в Зеленограде.
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