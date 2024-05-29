В центральной России открыт купальный сезон

09:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верхний слой воды большинства рек Подмосковья прогрелся до 18 градусов, что является нижним пределом комфорта. Таким образом, купальный сезон в центральной России можно считать открытым, сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.



«Поверхностный слой воды прогрелся до +18°С на большинстве рек региона, до +19°С — на реке Москва у Звенигорода. Это нижний передел комфорта, а значит можно считать, что в Центральной России купальный сезон открыт», — сказал он.



Синоптик напомнил, что управление Роспотребнадзора по Москве разрешило купаться в трех зонах отдыха: это Тропарево, Большой городской пруд и Черное озеро в Зеленограде.





