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Западные санкции потив РФ не имеют эффекта - глава Торгово-промышленной палаты Дубая

10:45 29.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Санкции Запада против России не работают и лишь усложняют международную торговлю. Об этом заявил Хамад Буамим, глава Торгово-промышленной палаты Дубая, председатель свободной экономической зоны Dubai Multi Commodities Centre (DMCC) в интервью газете Financial Times.

По его словам, любые попытки остановить бизнес «просто перенаправляют его в другое» русло. «Санкции замедляют экономику, но никогда не останавливают ее», — отметил Буамим.

«Тот факт, что экономика не контролируется исключительно одной стороной мира, делает эти ограничения менее эффективными», — сказал собеседник издания. «Мы не рассматриваем их как действующий инструмент для оказания какого-либо давления, — отметил он. — Они просто усложняют торговлю и влияют на весь мир».

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