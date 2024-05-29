Западные санкции потив РФ не имеют эффекта - глава Торгово-промышленной палаты Дубая

10:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Санкции Запада против России не работают и лишь усложняют международную торговлю. Об этом заявил Хамад Буамим, глава Торгово-промышленной палаты Дубая, председатель свободной экономической зоны Dubai Multi Commodities Centre (DMCC) в интервью газете Financial Times.



По его словам, любые попытки остановить бизнес «просто перенаправляют его в другое» русло. «Санкции замедляют экономику, но никогда не останавливают ее», — отметил Буамим.



«Тот факт, что экономика не контролируется исключительно одной стороной мира, делает эти ограничения менее эффективными», — сказал собеседник издания. «Мы не рассматриваем их как действующий инструмент для оказания какого-либо давления, — отметил он. — Они просто усложняют торговлю и влияют на весь мир».



