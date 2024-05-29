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Правительство США злоупотребляет полномочиями и нарушает права человека - КНР

10:50 29.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация с правами человека в Соединенных Штатах продолжает ухудшаться. Об этом говорится в докладе пресс-канцелярии Госсовета КНР о ситуации с правами человека в США в 2023 году.

«В Соединенных Штатах ситуация с правами человека становится все более поляризованной. Правящее меньшинство удерживает политическое, экономическое и социальное господство, а большинство простых людей все больше и больше превращаются в маргиналов, их основные права и свободы игнорируются», — говорится в документе.

Как отмечает китайская правительственная канцелярия, насилие с применением огнестрельного оружия распространяется в США повсеместно. Американское правительство, отмечается далее, злоупотребляет своими полномочиями по контролю за неприкосновенностью частной жизни граждан, подавляя свободу слова и выражение собственного мнения. ФБР развернуло систему тотального контроля, число смертей в результате жестокого обращения со стороны полиции достигло рекордно высокого уровня. Серьезные проблемы имеются в системе тюремного заключения и принудительного труда заключенных. Политики продолжают манипулировать ходом выборов, этнические меньшинства сталкиваются с систематической расовой дискриминацией. Растущее экономическое и социальное неравенство чрезвычайно осложняет жизнь бедных слоев населения. США также до сих пор не ратифицировали Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и Конвенцию о правах ребенка.

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