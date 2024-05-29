Правительство США злоупотребляет полномочиями и нарушает права человека - КНР
10:50 29.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В Соединенных Штатах ситуация с правами человека становится все более поляризованной. Правящее меньшинство удерживает политическое, экономическое и социальное господство, а большинство простых людей все больше и больше превращаются в маргиналов, их основные права и свободы игнорируются», — говорится в документе.
Как отмечает китайская правительственная канцелярия, насилие с применением огнестрельного оружия распространяется в США повсеместно. Американское правительство, отмечается далее, злоупотребляет своими полномочиями по контролю за неприкосновенностью частной жизни граждан, подавляя свободу слова и выражение собственного мнения. ФБР развернуло систему тотального контроля, число смертей в результате жестокого обращения со стороны полиции достигло рекордно высокого уровня. Серьезные проблемы имеются в системе тюремного заключения и принудительного труда заключенных. Политики продолжают манипулировать ходом выборов, этнические меньшинства сталкиваются с систематической расовой дискриминацией. Растущее экономическое и социальное неравенство чрезвычайно осложняет жизнь бедных слоев населения. США также до сих пор не ратифицировали Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и Конвенцию о правах ребенка.
НОВОСТИ
- 10:55 29.05.2024
- Украина получила от Польши разрешение на удары по РФ из поставляемого оружия
- 10:45 29.05.2024
- Западные санкции потив РФ не имеют эффекта - глава Торгово-промышленной палаты Дубая
- 09:35 29.05.2024
- Володин считает, что Зеленский совершил государственное преступление, захватив власть
- 09:30 29.05.2024
- В Минске началась встреча глав МИД Белоруссии и Венгрии
- 09:25 29.05.2024
- В центральной России открыт купальный сезон
- 22:56 28.05.2024
- Профессор Джеффри Сакс считает, что «США взорвали „Северный поток“, как и обещали»
- 20:54 28.05.2024
- Президент Франции поддержал «идею» ударов ВСУ по территории РФ западным оружием
- 20:26 28.05.2024
- Сообщения Киева по поводу французских инструкторов на Украине Макрон назвал «неудачными»
- 18:33 28.05.2024
- Финны высказались против просителей убежища и положительно отнеслись к поддержке Украины - опрос
- 17:50 28.05.2024
- При въезде в Израиль всем туристам из безвизовых стран нужно будет иметь электронное разрешение
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать