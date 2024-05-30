Временно перекрыто движение транспорта по Крымскому мосту

09:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в телеграм-канале о ситуации на автоподходах к мосту.



Ранее движение по мосту перекрывалось с 00:56 мск до 01:30 мск.



«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении, опубликованном в 07:30 мск.



Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.





