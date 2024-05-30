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НОВОСТИ

Временно перекрыто движение транспорта по Крымскому мосту

09:25 30.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в телеграм-канале о ситуации на автоподходах к мосту.

Ранее движение по мосту перекрывалось с 00:56 мск до 01:30 мск.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении, опубликованном в 07:30 мск.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.


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