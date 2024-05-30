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НОВОСТИ

Идею создания фонда для Украины в 100 млрд евро поддерживают не все страны НАТО - МИД Чехии

10:35 30.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Некоторые страны Североатлантического альянса не поддерживают идею создания фонда в 100 млрд евро для долгосрочной поддержки Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в интервью порталу Euractiv.

«Мы понимаем, что есть страны, которые очень скептически относятся к этому», — сказал он, комментируя идею, предложенную генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Как отметил портал, представители ряда стран альянса публично или в частных беседах уже выразили сомнения по поводу целесообразности создания фонда, а также по поводу того, как именно в него будут поступать средства.


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