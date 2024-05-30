Идею создания фонда для Украины в 100 млрд евро поддерживают не все страны НАТО - МИД Чехии

10:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Некоторые страны Североатлантического альянса не поддерживают идею создания фонда в 100 млрд евро для долгосрочной поддержки Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в интервью порталу Euractiv.



«Мы понимаем, что есть страны, которые очень скептически относятся к этому», — сказал он, комментируя идею, предложенную генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.



Как отметил портал, представители ряда стран альянса публично или в частных беседах уже выразили сомнения по поводу целесообразности создания фонда, а также по поводу того, как именно в него будут поступать средства.





